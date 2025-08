Fête patronale de la St Roch du 15 et 16 août Meuzac

Fête patronale de la St Roch du 15 et 16 août

le bourg Meuzac Haute-Vienne

Meuzac est en fête le 15 concours de pêche, après-midi Escape Game, fête foraine, repas du soir sous la halle et bal gratuit avec Momo. Réservation pour escape game et repas.

Le 16 grand vide grenier toute la journée, restauration rapide sous la halle. après-midi, jeux géants en bois, spectacle équestre etc. repas du soir avec bal gratuit avec DJ David Bapel et feu d’artifice. .

le bourg Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 89 77 13

