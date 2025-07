Fête patronale de Lucey Terrain de foot Lucey

Terrain de foot Route de Laneuveville Lucey Meurthe-et-Moselle

Le Conseil municipal vous invite pour célébrer la fête patronale de Lucey.

Au programme :

– apéritif offert par la mairie

– repas tiré du sac, avec barbecue à disposition

– service de boissons

Début des festivités à partir de 18h30 et feux d’artifices à partir de 22h30Tout public

Terrain de foot Route de Laneuveville Lucey 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

The Town Council invites you to celebrate Lucey’s patron saint’s day.

The program includes

– aperitif offered by the Town Hall

– packed lunch, with barbecue available

– drinks service

Festivities start at 6:30pm and fireworks at 10:30pm

German :

Der Gemeinderat lädt Sie ein, um das Patronatsfest von Lucey zu feiern.

Auf dem Programm stehen:

– aperitif, der von der Gemeinde angeboten wird

– essen aus dem Beutel, mit Grill zur Verfügung

– getränkeservice

Beginn der Feierlichkeiten ab 18:30 Uhr und Feuerwerk ab 22:30 Uhr

Italiano :

Il Comune vi invita a festeggiare la festa patronale di Lucey.

Il programma prevede

– aperitivo offerto dal Comune

– pranzo al sacco, con barbecue a disposizione

– servizio bevande

Inizio dei festeggiamenti alle 18.30 e fuochi d’artificio alle 22.30

Espanol :

El Ayuntamiento te invita a celebrar las fiestas patronales de Lucey.

El programa incluye

– aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento

– almuerzo para llevar, con barbacoa disponible

– servicio de bebidas

Los festejos comienzan a las 18.30 y los fuegos artificiales a las 22.30

