Fête Patronale de Nebing

Fête Patronale de Nebing Nébing dimanche 7 septembre 2025.

Fête Patronale de Nebing

Nébing Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date et horaire :

Dimanche 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Venez profiter de ce week-end d’animations dans ce villageTout public

Nébing 57670 Moselle Grand Est +33 3 87 01 51 94 fr.nebing@gmail.com

English :

Come and enjoy a weekend of entertainment in this village

German :

Kommen Sie und genießen Sie dieses Wochenende voller Veranstaltungen in diesem Dorf

Italiano :

Venite a godervi un fine settimana di intrattenimento in questo villaggio

Espanol :

Ven a disfrutar de un fin de semana de entretenimiento en este pueblo

L’événement Fête Patronale de Nebing Nébing a été mis à jour le 2025-07-23 par OT DU PAYS SAULNOIS