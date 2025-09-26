Fête patronale de Nizon Pont-Aven
Fête patronale de Nizon Pont-Aven vendredi 26 septembre 2025.
Fête patronale de Nizon
Bourg de Nizon Pont-Aven Finistère
Vendredi 26/09
– 17h ouverture du bar « Chez Cousin » sous chapiteau, exposition du Hang’Art et Carnet de notes en concert.
Samedi 27 /09 à Kergoadic
– 12h repas champêtre 14€
– 14h 11ème édition du cheval Breton en fête et départ rando des milles pattes à Penanroz, à partir de 14h. Concours de pétanque, challenge raymond Postic.
-21h Lyz’An en concert chez Cousin, bourg de Nizon.
Dimanche 28/09
– 14h jeux de Kermesse au parvis de l’église saint Amet (nombreux lots)
– 15h Critérium de Nizon et championnat départemental catégorie 2, 3 et juniors.
– 17h Jeux d’enfants.
Lundi 29/09 à Penanros
-9h Pétanque communale à la mêlée (mises+30%+coupes)
– 14h concours de boules bretonnes (en triplettes mises+30%+ coupes). .
Bourg de Nizon Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
