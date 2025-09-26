Fête patronale de Nizon Pont-Aven

Fête patronale de Nizon Pont-Aven vendredi 26 septembre 2025.

Bourg de Nizon Pont-Aven Finistère

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-29

Vendredi 26/09

– 17h ouverture du bar « Chez Cousin » sous chapiteau, exposition du Hang’Art et Carnet de notes en concert.

Samedi 27 /09 à Kergoadic

– 12h repas champêtre 14€

– 14h 11ème édition du cheval Breton en fête et départ rando des milles pattes à Penanroz, à partir de 14h. Concours de pétanque, challenge raymond Postic.

-21h Lyz’An en concert chez Cousin, bourg de Nizon.

Dimanche 28/09

– 14h jeux de Kermesse au parvis de l’église saint Amet (nombreux lots)

– 15h Critérium de Nizon et championnat départemental catégorie 2, 3 et juniors.

– 17h Jeux d’enfants.

Lundi 29/09 à Penanros

-9h Pétanque communale à la mêlée (mises+30%+coupes)

– 14h concours de boules bretonnes (en triplettes mises+30%+ coupes). .

Bourg de Nizon Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

