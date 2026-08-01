Informations pratiques

Rieux

Fête Patronale de Rieux

Place du Val Fleuri Rieux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-22

Les 22-23 et 24 Août

> Samedi 22 A partir de 14h30 Attractions foraines avec des AUTO-SCOOTERS

– 18h30 Enfants de 14 ans apportez un dessin sur le thème de la fête foraine pour gagner 1 ticket de manège à utiliser le jour même

> Dimanche 23

– 10h30 Messe pour les défunts de la commune.

– A partir de 14h30 Ouverture des attractions foraines

– A partir de 15h00 Animation musicale avec le show Bobin’s

> Lundi 24 Attractions foraines Tours de manège Gratuits pour les enfants de Rieux (-14 ans) Ticket à retirer à la salle communale l’ après-midi, vers 15h00.

– 12h30 Repas tripes ou cassoulet. Au menu (Boissons non comprises) Kir / Tripes / Patates (ou cassoulet) / Fromage / Dessert / Café

Tarifs 8.00€/Habitant 15.00€/habitant hors commune Assiette supplémentaire de tripes 3.00 €

Menu enfant 5.00€ Jus de fruit Saucisse de Strasbourg / Chips / Glace

Réservations 02 35 93 31 34 M PETIT / 06 83 67 30 15 .

Place du Val Fleuri Rieux 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 31 34

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English : Fête Patronale de Rieux

L’événement Fête Patronale de Rieux Rieux a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme Aumale Blangy