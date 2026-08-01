Fête Patronale de Rieux Rieux
samedi 22 août 2026 · Rieux
Informations pratiques
Rieux
Fête Patronale de Rieux
Place du Val Fleuri Rieux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-22
Les 22-23 et 24 Août
> Samedi 22 A partir de 14h30 Attractions foraines avec des AUTO-SCOOTERS
– 18h30 Enfants de 14 ans apportez un dessin sur le thème de la fête foraine pour gagner 1 ticket de manège à utiliser le jour même
> Dimanche 23
– 10h30 Messe pour les défunts de la commune.
– A partir de 14h30 Ouverture des attractions foraines
– A partir de 15h00 Animation musicale avec le show Bobin’s
> Lundi 24 Attractions foraines Tours de manège Gratuits pour les enfants de Rieux (-14 ans) Ticket à retirer à la salle communale l’ après-midi, vers 15h00.
– 12h30 Repas tripes ou cassoulet. Au menu (Boissons non comprises) Kir / Tripes / Patates (ou cassoulet) / Fromage / Dessert / Café
Tarifs 8.00€/Habitant 15.00€/habitant hors commune Assiette supplémentaire de tripes 3.00 €
Menu enfant 5.00€ Jus de fruit Saucisse de Strasbourg / Chips / Glace
Réservations 02 35 93 31 34 M PETIT / 06 83 67 30 15 .
Place du Val Fleuri Rieux 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 31 34
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English : Fête Patronale de Rieux
L’événement Fête Patronale de Rieux Rieux a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme Aumale Blangy
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