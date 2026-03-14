Fête patronale de Savignac-Lédrier

Pôle touristLédrierique, Savignac Savignac-Lédrier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

La journée commencera avec une marche de 10 km, départ à 9h00 au pôle touristique, une participation de 7 € est demandée car un casse croute est proposé au milieu de la randonnée à Notre Dame de partout à La Croix de Chacor, et à partir de 18h30 un marché festif avec un bal et le feu d’artifice.

La journée commencera avec une marche de 10 km, départ à 9h00 au pôle touristique, une participation de 7 € est demandée car un casse croute est proposé au milieu de la randonnée à Notre Dame de partout à La Croix de Chacor, et à partir de 18h30 un marché festif avec un bal et le feu d’artifice. .

Pôle touristLédrierique, Savignac Savignac-Lédrier 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 70 61

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English : Fête patronale de Savignac-Lédrier

The day will start with a 10 km walk, departing at 9:00 am from the tourist center. A 7? contribution is requested, as a snack is offered in the middle of the hike at Notre Dame de partout in La Croix de Chacor, and from 6:30 pm a festive market with a dance and fireworks.

L’événement Fête patronale de Savignac-Lédrier Savignac-Lédrier a été mis à jour le 2026-03-10 par Isle-Auvézère