Fête patronale de Taussac Taussac

Fête patronale de Taussac Taussac vendredi 5 septembre 2025.

Fête patronale de Taussac

Taussac Aveyron

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Repas du samedi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-05

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-05

Venez participer à la fête de Taussac du 5 au 7 septembre !

Au programme

Vendredi 5 septembre

20h30 concours de belote (20 équipes récompensées)

Samedi 6 septembre

14h concours de pétanque et d’animation

19h30 repas moules frites et salade de fruits frais

soirée animée par Chant’Bar

Dimanche 7 septembre

8h déjeuner aux tripoux

10h30 Messe et dépôt de gerbes au monument aux morts 16 .

Taussac 12600 Aveyron Occitanie +33 6 80 48 95 53

English :

Come and take part in the Taussac festival from September 5 to 7!

German :

Nehmen Sie am Fest in Taussac vom 5. bis 7. September teil!

Italiano :

Venite a partecipare al festival di Taussac dal 5 al 7 settembre!

Espanol :

Participe en el festival de Taussac del 5 al 7 de septiembre

L’événement Fête patronale de Taussac Taussac a été mis à jour le 2025-08-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)