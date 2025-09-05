Fête patronale de Taussac Taussac
Fête patronale de Taussac Taussac vendredi 5 septembre 2025.
Fête patronale de Taussac
Taussac Aveyron
Tarif : – – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Repas du samedi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-05
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-05
Venez participer à la fête de Taussac du 5 au 7 septembre !
Au programme
Vendredi 5 septembre
20h30 concours de belote (20 équipes récompensées)
Samedi 6 septembre
14h concours de pétanque et d’animation
19h30 repas moules frites et salade de fruits frais
soirée animée par Chant’Bar
Dimanche 7 septembre
8h déjeuner aux tripoux
10h30 Messe et dépôt de gerbes au monument aux morts 16 .
Taussac 12600 Aveyron Occitanie +33 6 80 48 95 53
English :
Come and take part in the Taussac festival from September 5 to 7!
German :
Nehmen Sie am Fest in Taussac vom 5. bis 7. September teil!
Italiano :
Venite a partecipare al festival di Taussac dal 5 al 7 settembre!
Espanol :
Participe en el festival de Taussac del 5 al 7 de septiembre
L’événement Fête patronale de Taussac Taussac a été mis à jour le 2025-08-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)