Fête patronale d’Eternoz Dans le cour de l’école Éternoz

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-08-09 20:00:00

Venez nombreux à la fête patronale d’Eternoz, organisée par l’ association ASCL ( Associations sports Culture Loisirs).

20h00 Repas avec trio de salades + morbiflette-saucisse + comté + tarte aux pommes suivi d’une soirée dansante .

Dans le cour de l’école 2 Rue de l’Église Éternoz 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 25 86 67

