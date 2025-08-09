Fête patronale d’Eternoz Dans le cour de l’école Éternoz
Fête patronale d’Eternoz Dans le cour de l’école Éternoz samedi 9 août 2025.
Fête patronale d’Eternoz
Dans le cour de l’école 2 Rue de l’Église Éternoz Doubs
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-09 20:00:00
fin : 2025-08-09
Date(s) :
2025-08-09
Venez nombreux à la fête patronale d’Eternoz, organisée par l’ association ASCL ( Associations sports Culture Loisirs).
20h00 Repas avec trio de salades + morbiflette-saucisse + comté + tarte aux pommes suivi d’une soirée dansante .
Dans le cour de l’école 2 Rue de l’Église Éternoz 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 25 86 67
English : Fête patronale d’Eternoz
German : Fête patronale d’Eternoz
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête patronale d’Eternoz Éternoz a été mis à jour le 2025-08-05 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON