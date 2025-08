Fête patronale Domeyrat | Saint Roch Domeyrat

Fête patronale Domeyrat | Saint Roch Domeyrat dimanche 17 août 2025.

Fête patronale Domeyrat | Saint Roch

Domeyrat Domeyrat Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

Fête patronale de Domeyrat le 1è août avec une marche (2 parcours) à partir de 9h (4€). Une messe à 11h suivi d’un apéritif et d’un repas à 12h (repas à 12€, réservations avant le 13 au 07 88 35 09 45 ou 06 82 55 42 72) ensuite concours de pétanque à 14h.

Domeyrat Domeyrat 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 55 42 72

English :

Domeyrat patron saint’s day on August 1 with a walk (2 routes) starting at 9am (4?). Mass at 11am followed by an aperitif and a meal at 12pm (meal at 12?, bookings before the 13th on 07 88 35 09 45 or 06 82 55 42 72) then a pétanque competition at 2pm.

German :

Patronatsfest in Domeyrat am 1. August mit einer Wanderung (2 Strecken) ab 9 Uhr (4?). Messe um 11 Uhr, gefolgt von einem Aperitif und einem Essen um 12 Uhr (Essen 12 ?, Reservierungen vor dem 13. unter 07 88 35 09 45 oder 06 82 55 42 72), anschließend Boule-Wettbewerb um 14 Uhr.

Italiano :

Festa patronale di Domeyrat il 1° agosto con una passeggiata (2 percorsi) a partire dalle 9 (4?). Messa alle 11 seguita da un aperitivo e da un pasto alle 12 (pasto alle 12?, prenotazioni entro il 13 al numero 07 88 35 09 45 o 06 82 55 42 72), poi gara di bocce alle 14.

Espanol :

Fiesta patronal de Domeyrat el 1 de agosto con un paseo (2 recorridos) a partir de las 9h (4?). Misa a las 11h, aperitivo y comida a las 12h (comida a las 12h, reservas antes del día 13 en el 07 88 35 09 45 o 06 82 55 42 72) y competición de petanca a las 14h.

L’événement Fête patronale Domeyrat | Saint Roch Domeyrat a été mis à jour le 2025-07-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier