Fête patronale

Le bourg Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-27

Fête patronale organisée par le comité des fêtes dans les rues du village.

27 juin fête foraine

28 juin à 16h défilé de chars et fanfares

29 juin à 22h30 dans le parc de la roseraie feux d’artifices

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Le bourg Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 37 18 36 patrick.gautier0982@orange.fr

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English :

Fête patronale organized by the Comité des fêtes in the village streets.

june 27: funfair

june 28 at 4pm: parade of floats and brass bands

june 29, 10:30 pm: fireworks in the Rose Garden Park

L’événement Fête patronale Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire