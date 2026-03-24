Fête patronale Dompierre-sur-Besbre
Fête patronale Dompierre-sur-Besbre samedi 27 juin 2026.
Fête patronale
Le bourg Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-27
Fête patronale organisée par le comité des fêtes dans les rues du village.
27 juin fête foraine
28 juin à 16h défilé de chars et fanfares
29 juin à 22h30 dans le parc de la roseraie feux d’artifices
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Le bourg Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 37 18 36 patrick.gautier0982@orange.fr
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English :
Fête patronale organized by the Comité des fêtes in the village streets.
june 27: funfair
june 28 at 4pm: parade of floats and brass bands
june 29, 10:30 pm: fireworks in the Rose Garden Park
L’événement Fête patronale Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire