Fête Patronale Donnelay

Le Foyer rural de Donnelay organise sa fête patronale

Au programme DJ et soirée mousse

Buvette et pizza flamme sur placeTout public

Donnelay 57810 Moselle Grand Est +33 3 87 86 74 35

English :

Donnelay’s Foyer Rural organizes its patron saint’s festival

DJ and foam party

Refreshment bar and flame pizza on site

German :

Das Foyer rural von Donnelay organisiert sein Patronatsfest

Auf dem Programm stehen DJ und Schaumparty

Getränke und Flammenpizza vor Ort

Italiano :

Il Foyer rural de Donnelay organizza la sua festa patronale

DJ e schiuma party in programma

Bar e pizza alla fiamma sul posto

Espanol :

El Foyer rural de Donnelay organiza sus fiestas patronales

DJ y fiesta de la espuma en el programa

Bar de refrescos y pizza a la llama in situ

