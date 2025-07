Fête patronale Doudeville Doudeville

Pour lancer les festivités, une retraite aux flambeaux est organisée le 14 août, à partir de 22h30. Au départ de la mairie, le cortège des lampions parcourra différentes rues de Doudeville au son de la musique de l’harmonie La Renaissance de Doudeville qui emmènera les participants vers le champ de tir du feu d’artifice. Celui-ci sera tiré du complexe sportif « Gérard Ducastel »

Une nouvelle fois, le traditionnel corso fleuri arpentera les rues doudevillaises à partir de 14 h 30.

Les 7 chars sont confectionnés par les bénévoles de l’association Doudeville en fête. Ils seront accompagnés par 7 groupes ; l’harmonie La Renaissance, quant à elle, participe en point fixe rue Pierre-Lamotte devant l’église.

Confectionnés de A à Z à Doudeville, sous le préau de l’école Joseph-Breton ou au hangar du Vert-Galant, les chars représenteront cette année les Bandes Dessinées .

À 21h30 heures, les chars reprendront le chemin des rues doudevillaises, parés de leurs habits de lumière. Cette dernière manifestation marquera la retraite de cette journée de fête, celle du 15 août à Doudeville. Ils seront accompagnés des majorettes Dragonfly de Doudeville et de sociétés musicale.

Pendant ces deux jours, fête foraine sur la place du Général-de-Gaulle et sur la place Isidore-Durozey.

English : Fête patronale Doudeville

Doudeville patron saint’s day

To kick off the festivities, a torchlight procession is organized on August 14, starting at 10:30pm. Departing from the town hall, the procession of lanterns will wind through the streets of Doudeville to the music of the Doudeville Renaissance band, who will lead the participants to the fireworks display area. The fireworks will be fired from the « Gérard Ducastel » sports complex

Once again, the traditional flower parade will take to the streets of Doudeville, starting at 2:30 pm.

The 7 floats are made by volunteers from the Doudeville en fête association. They will be accompanied by 7 bands, while the La Renaissance wind band will take part at a fixed point on rue Pierre-Lamotte, in front of the church.

Made from scratch in Doudeville, in the courtyard of the Joseph-Breton school or in the hangar of the Vert-Galant, this year’s floats will represent comic strips.

At 9:30 p.m., the floats will once again take to the streets of Doudeville, decked out in their costumes of light. This final event will mark the retirement of the Doudeville August 15 festivities. The floats will be accompanied by the Doudeville Dragonfly majorettes and musical groups.

During these two days, there will be a funfair on the Place du Général-de-Gaulle and the Place Isidore-Durozey.

German :

Patronatsfest Doudeville

Zum Auftakt der Feierlichkeiten findet am 14. August ab 22.30 Uhr ein Fackelzug statt. Vom Rathaus aus wird der Lampionumzug durch verschiedene Straßen von Doudeville führen, während die Musik der Harmonie La Renaissance de Doudeville die Teilnehmer zum Schießplatz für das Feuerwerk bringt. Das Feuerwerk wird vom Sportkomplex « Gérard Ducastel » aus abgefeuert

Ab 14:30 Uhr wird wieder der traditionelle Blumenkorso durch die Straßen von Doudeville ziehen.

Die 7 Wagen werden von den Freiwilligen des Vereins Doudeville en fête hergestellt. Sie werden von 7 Gruppen begleitet; die Harmonie La Renaissance nimmt ihrerseits an einem festen Punkt teil: in der Rue Pierre-Lamotte vor der Kirche.

Die Wagen werden von A bis Z in Doudeville hergestellt, auf dem Schulhof der Joseph-Breton-Schule oder im Hangar von Vert-Galant.

Um 21.30 Uhr werden die Wagen wieder durch die Straßen von Doudeville rollen und ihre Lichterkleider tragen. Diese letzte Veranstaltung markiert den Abschluss des Festtages, der am 15. August in Doudeville gefeiert wird. Begleitet werden sie von den Majoretten Dragonfly de Doudeville und von Musikvereinen.

Während dieser beiden Tage findet auf dem Place du Général-de-Gaulle und auf dem Place Isidore-Durozey ein Jahrmarkt statt.

Italiano :

Festa patronale di Doudeville

Per dare il via ai festeggiamenti, il 14 agosto, a partire dalle 22.30, è stata organizzata una fiaccolata. Partendo dal municipio, il corteo di lanterne si snoderà per le strade di Doudeville al ritmo della banda rinascimentale di Doudeville, che condurrà i partecipanti alla zona dello spettacolo pirotecnico. I fuochi d’artificio saranno sparati dal complesso sportivo Gérard Ducastel

Ancora una volta, la tradizionale parata floreale si snoderà per le strade di Doudeville a partire dalle ore 14.30.

I 7 carri sono stati allestiti dai volontari dell’associazione Doudeville en fête. Saranno accompagnati da 7 bande, con il gruppo di fiati La Renaissance che si esibirà in un punto fisso in rue Pierre-Lamotte, di fronte alla chiesa.

Realizzati ex novo a Doudeville, nel cortile della scuola Joseph-Breton o nell’hangar del Vert-Galant, i carri di quest’anno rappresenteranno dei fumetti.

Alle 21.30, i carri allegorici torneranno a percorrere le strade di Doudeville, addobbati con i loro costumi luminosi. Quest’ultimo evento segnerà il ritiro di questo giorno di festa, il 15 agosto a Doudeville. I carri saranno accompagnati dalle majorette della Libellula di Doudeville e da gruppi musicali.

Durante queste due giornate, ci sarà un luna park in Place du Général-de-Gaulle e in Place Isidore-Durozey.

Espanol :

Fiesta patronal de Doudeville

Para dar comienzo a las fiestas, el 14 de agosto se organiza una procesión de antorchas a partir de las 22.30 horas. Partiendo del ayuntamiento, el desfile de antorchas recorrerá las calles de Doudeville al son de la banda renacentista de Doudeville, que conducirá a los participantes hasta la zona de los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales se lanzarán desde el complejo deportivo Gérard Ducastel

Una vez más, el tradicional desfile floral tomará las calles de Doudeville a partir de las 14.30 horas.

Las 7 carrozas han sido preparadas por voluntarios de la asociación Doudeville en fête. Estarán acompañadas por 7 bandas, con la banda de viento La Renaissance actuando en un punto fijo de la calle Pierre-Lamotte, frente a la iglesia.

Realizadas desde cero en Doudeville, en el patio de la escuela Joseph-Breton o en el hangar del Vert-Galant, las carrozas de este año representarán cómics.

A las 21.30 h, las carrozas tomarán de nuevo las calles de Doudeville, engalanadas con sus trajes de luces. Este último acto marcará la jubilación de esta jornada festiva, el 15 de agosto en Doudeville. Las carrozas estarán acompañadas por las majorettes de la Libélula de Doudeville y grupos musicales.

Durante estos dos días, habrá un parque de atracciones en la plaza del General de Gaulle y en la plaza Isidore-Durozey.

