Fête patronale du hameau Le Bourguet

Hameau Le Bourguet Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

C’est la fête patronale au hameau Le Bourguet avec les animations traditionnelles bals, messe, cérémonies, apéritif, discours des élus et karaoké blind test dans une ambiance conviviale.

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Hameau Le Bourguet Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96

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English : Patronal festival of the hamlet of Le Bourguet

It is the patronal festival in the hamlet of Le Bourguet with traditional entertainment: balls, mass, ceremonies, aperitifs and speeches by elected officials in a friendly atmosphere.

L’événement Fête patronale du hameau Le Bourguet Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur