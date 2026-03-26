Fête patronale du hameau Le Bourguet Saint-Étienne-de-Tinée
Fête patronale du hameau Le Bourguet Saint-Étienne-de-Tinée vendredi 3 juillet 2026.
Fête patronale du hameau Le Bourguet
Hameau Le Bourguet Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
C’est la fête patronale au hameau Le Bourguet avec les animations traditionnelles bals, messe, cérémonies, apéritif, discours des élus et karaoké blind test dans une ambiance conviviale.
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Hameau Le Bourguet Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96
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English : Patronal festival of the hamlet of Le Bourguet
It is the patronal festival in the hamlet of Le Bourguet with traditional entertainment: balls, mass, ceremonies, aperitifs and speeches by elected officials in a friendly atmosphere.
L’événement Fête patronale du hameau Le Bourguet Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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