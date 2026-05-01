Ermenonville

Fête Patronale

Ermenonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-05-30

Du 30 mai au 1er juin

Ermenonville vous invite à célébrer sa traditionnelle fête patronale dans une ambiance conviviale et festive !

Pendant trois jours, habitants et visiteurs sont conviés à profiter d’un programme d’animations variées pour petits et grands.

Au programme

Samedi 30 mai

– 14h Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants

– 15h Ouverture de la fête foraine

– 21h Retraite aux flambeaux (place de la mairie)

– 23h Grand feu d’artifice au parc Jean-Jacques Rousseau

Dimanche 31 mai

– 6h30 Concours de pêche

– 10h30 Remise des prix

– 15h Ouverture de la fête foraine

Lundi 1er juin

– 16h30 Goûter des enfants

– 17h30 Concours de tir à la carabine

Entre traditions, animations familiales et moments festifs, cette fête patronale est un rendez-vous incontournable pour partager de belles émotions au cœur d’Ermenonville.

Venez nombreux profiter de ces instants de convivialité !

Du 30 mai au 1er juin

Ermenonville vous invite à célébrer sa traditionnelle fête patronale dans une ambiance conviviale et festive !

Pendant trois jours, habitants et visiteurs sont conviés à profiter d’un programme d’animations variées pour petits et grands.

Au programme

Samedi 30 mai

– 14h Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants

– 15h Ouverture de la fête foraine

– 21h Retraite aux flambeaux (place de la mairie)

– 23h Grand feu d’artifice au parc Jean-Jacques Rousseau

Dimanche 31 mai

– 6h30 Concours de pêche

– 10h30 Remise des prix

– 15h Ouverture de la fête foraine

Lundi 1er juin

– 16h30 Goûter des enfants

– 17h30 Concours de tir à la carabine

Entre traditions, animations familiales et moments festifs, cette fête patronale est un rendez-vous incontournable pour partager de belles émotions au cœur d’Ermenonville.

Venez nombreux profiter de ces instants de convivialité ! .

Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France

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English :

? May 30 to June 1

Ermenonville invites you to celebrate its traditional patron saint’s day in a friendly, festive atmosphere!

For three days, locals and visitors alike are invited to enjoy a varied program of events for young and old alike.

? On the program:

Saturday, May 30

? 2pm: Welcoming ceremony for new residents

? 3pm: Opening of the funfair

? 9pm: Torchlight procession (place de la mairie)

? 11pm: Fireworks display in Parc Jean-Jacques Rousseau

Sunday May 31st

? 6:30 am: Fishing competition

? 10:30am: Prize-giving ceremony

? 3pm: Opening of the funfair

Monday June 1st

? 4:30 pm: Children’s tea party

? 5:30pm: Rifle shooting competition

? With its blend of traditions, family events and festivities, this patron saint?s festival is an unmissable opportunity to share some great emotions in the heart of Ermenonville.

We look forward to seeing you there!

L’événement Fête Patronale Ermenonville a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays de Valois