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AGENDA · Hessenheim

Fête patronale et apéritif Hessenheim

dimanche 9 août 2026 · Hessenheim

Fête patronale et apéritif Hessenheim

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:45:00
Ville
67390 Hessenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Hessenheim

Fête patronale et apéritif

Hessenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 10:45:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Venez passer un moment convivial. Apéritif, tartes flambées et pâtisseries seront à votre disposition pour vous régaler.
Retrouvons-nous autour d’un apéritiff, de tartes flambées et pâtisseries pour la fête patronale.   .

Hessenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 33 69  mairie@hessenheim.com

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English :

Come and spend a convivial moment. Aperitifs, tarts flambées and pastries will be available for you to enjoy.

L’événement Fête patronale et apéritif Hessenheim a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme du Grand Ried