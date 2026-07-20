Fête patronale et apéritif Hessenheim
dimanche 9 août 2026 · Hessenheim
Informations pratiques
Hessenheim
Fête patronale et apéritif
Hessenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 10:45:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Venez passer un moment convivial. Apéritif, tartes flambées et pâtisseries seront à votre disposition pour vous régaler.
Retrouvons-nous autour d’un apéritiff, de tartes flambées et pâtisseries pour la fête patronale. .
Hessenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 33 69 mairie@hessenheim.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and spend a convivial moment. Aperitifs, tarts flambées and pastries will be available for you to enjoy.
L’événement Fête patronale et apéritif Hessenheim a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme du Grand Ried