Informations pratiques

Hessenheim

Fête patronale et apéritif

Hessenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 10:45:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Venez passer un moment convivial. Apéritif, tartes flambées et pâtisseries seront à votre disposition pour vous régaler.

Retrouvons-nous autour d’un apéritiff, de tartes flambées et pâtisseries pour la fête patronale. .

Hessenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 33 69 mairie@hessenheim.com

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English :

Come and spend a convivial moment. Aperitifs, tarts flambées and pastries will be available for you to enjoy.

L’événement Fête patronale et apéritif Hessenheim a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme du Grand Ried