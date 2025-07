Fête patronale et feu d’artifice Cléry-le-Petit

Fête patronale et feu d’artifice Cléry-le-Petit samedi 9 août 2025.

Fête patronale et feu d’artifice

Cléry-le-Petit Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2025-08-09 18:00:00

fin : 2025-08-09 23:59:00

Date(s) :

2025-08-09 2025-08-10

La fête patronale organisée par l’association La Gaillette et la municipalité de Cléry-le-Petit est de retour sur la place du village avec son grand feu d’artifice !

Au programme :

– nombreuses attractions foraines auto-tamponneuses, manège et palais du rire pour les enfants, casino, stand de tir, trampolines, pêche aux canards, structures gonflables, confiserie…

– feu d’artifice tiré samedi soir vers 22h

– buvette et petite restauration samedi soir, dimanche midi et dimanche soir barbecue, frites, sandwiches, glaces…

Tables et bancs sous chapiteaux. Sanitaires sur place.Tout public

0 .

Cléry-le-Petit 55110 Meuse Grand Est +33 6 30 66 83 20

English :

The fête patronale organized by the association La Gaillette and the municipality of Cléry-le-Petit returns to the village square with its grand fireworks display!

On the program:

– numerous fairground attractions: bumper cars, merry-go-round and laughter palace for children, casino, shooting gallery, trampolines, duck fishing, inflatable structures, confectionery…

– fireworks display Saturday evening at 10 pm

– refreshment stands and snacks Saturday evening, Sunday lunchtime and Sunday evening: barbecue, French fries, sandwiches, ice creams…

Tables and benches under marquees. Sanitary facilities on site.

German :

Das vom Verein La Gaillette und der Gemeinde Cléry-le-Petit organisierte Patronatsfest kehrt mit seinem großen Feuerwerk auf den Dorfplatz zurück!

Auf dem Programm stehen:

– zahlreiche Schaustellerattraktionen: Autoscooter, Karussell und Lachpalast für Kinder, Kasino, Schießstand, Trampoline, Entenangeln, Hüpfburgen, Süßwarenladen…

– feuerwerk am Samstagabend gegen 22 Uhr

– imbiss und kleine Speisen Samstagabend, Sonntagmittag und Sonntagabend: Grill, Pommes frites, Sandwiches, Eis…

Tische und Bänke unter Zelten. Sanitäranlagen vor Ort.

Italiano :

La festa patronale, organizzata dall’associazione La Gaillette e dal comune di Cléry-le-Petit, torna nella piazza del paese con il suo grande spettacolo pirotecnico!

Il programma comprende

– numerose attrazioni del luna park: autoscontro, giostra e palazzo della risata per bambini, casinò, tiro a segno, trampolini, pesca delle anatre, strutture gonfiabili, dolciumi…

– spettacolo pirotecnico il sabato sera intorno alle 22.00

– punti di ristoro e snack sabato sera, domenica a pranzo e domenica sera: barbecue, patatine, panini, gelati, ecc.

Tavoli e panche sotto i tendoni. Servizi igienici in loco.

Espanol :

Las fiestas patronales, organizadas por la asociación La Gaillette y el municipio de Cléry-le-Petit, vuelven a la plaza del pueblo con su gran espectáculo de fuegos artificiales

El programa incluye

– numerosas atracciones de feria: coches de choque, tiovivo y palacio de la risa para niños, casino, galería de tiro, camas elásticas, pesca de patos, estructuras hinchables, golosinas…

– espectáculo de fuegos artificiales el sábado por la noche, hacia las 22:00 horas

– puestos de refrescos y tentempiés el sábado por la tarde, el domingo al mediodía y el domingo por la noche: barbacoa, patatas fritas, bocadillos, helados, etc.

Mesas y bancos bajo las carpas. Servicios sanitarios in situ.

L’événement Fête patronale et feu d’artifice Cléry-le-Petit a été mis à jour le 2025-07-26 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE