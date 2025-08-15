Fête patronale | Étangs de Salzuit Salzuit

Fête patronale | Étangs de Salzuit

Étangs de Salzuit Salzuit Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-08-15 11:00:00

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Fête patronale aux Étangs de Salzuit organisé par l’ACCA de Salzuit avec au programme :

11h30 Apéritif, pêche à la truite, concours de pétanque à 14h, structures gonflables, attractions foraines, tombola, repas poulet basquaise, feux d’artifice

.

Étangs de Salzuit Salzuit 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 66 76 mairiedesalzuit@wanadoo.fr

English :

Fête patronale at the Étangs de Salzuit organized by the ACCA de Salzuit with the following program:

11:30 am Aperitif, trout fishing, pétanque competition at 2 pm, inflatable structures, fairground attractions, tombola, poulet basquaise meal, fireworks

German :

Das Patronatsfest in den Étangs de Salzuit wird von der ACCA von Salzuit organisiert und umfasst folgende Programmpunkte:

11.30 Uhr Aperitif, Forellenangeln, Boule-Wettbewerb um 14 Uhr, Hüpfburgen, Jahrmarktsattraktionen, Tombola, Essen mit Hühnchen, Feuerwerk

Italiano :

Festa patronale agli Étangs de Salzuit organizzata dall’ACCA di Salzuit con il seguente programma:

ore 11:30 Aperitivo, pesca alla trota, gara di pétanque alle 14:00, strutture gonfiabili, attrazioni del luna park, tombola, pasto a base di poulet basquaise, fuochi d’artificio..

Espanol :

Fiesta patronal en los Étangs de Salzuit organizada por la ACCA de Salzuit con el siguiente programa:

11:30 h Aperitivo, pesca de truchas, concurso de petanca a las 14 h, estructuras hinchables, atracciones de feria, tómbola, comida poulet basquaise, fuegos artificiales..

L’événement Fête patronale | Étangs de Salzuit Salzuit a été mis à jour le 2025-08-11 par Communauté de communes des rives Haut-Allier