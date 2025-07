Fête patronale route du stade Gennetines

Fête patronale route du stade Gennetines samedi 30 août 2025.

Fête patronale

route du stade Stade Gennetines Allier

Début : Dimanche 2025-08-30

fin : 2025-08-31

2025-08-30 2025-08-31

Organisée par le Comité des Fêtes de Gennetines. Deux jours de festivités à ne pas manquer !

route du stade Stade Gennetines 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 13 59 duret.didier@akeonet.com

English :

Organized by the Comité des Fêtes de Gennetines. Two days of festivities not to be missed!

German :

Organisiert vom Comité des Fêtes de Gennetines (Festkomitee von Gennetines). Zwei Tage voller Festivitäten, die Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Organizzato dal Comité des Fêtes de Gennetines. Due giorni di festa da non perdere!

Espanol :

Organizado por el Comité des Fêtes de Gennetines. Dos días de fiesta que no debe perderse

L’événement Fête patronale Gennetines a été mis à jour le 2025-07-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région