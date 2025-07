Fête patronale Geville

L’A.G.L organise la fête patronale à Jouy-sous-les-Côtes

Le samedi 2 août un bal avec DJ à partir de 20h00

le dimanche 3 août brocante dans les rue de JouyTout public

Geville 55200 Meuse Grand Est +33 6 27 29 45 92

English :

The A.G.L organizes the « fête patronale » at Jouy-sous-les-Côtes

Saturday, August 2: a dance with DJ starting at 8:00 pm

sunday August 3: flea market in the streets of Jouy

German :

Die A.G.L. organisiert das Patronatsfest in Jouy-sous-les-Côtes

Am Samstag, den 2. August: ein Ball mit DJ ab 20.00 Uhr

am Sonntag, den 3. August: Flohmarkt in den Straßen von Jouy

Italiano :

L’A.G.L organizza la festa patronale di Jouy-sous-les-Côtes

Sabato 2 agosto: ballo con DJ dalle 20.00

domenica 3 agosto: mercatino delle pulci nelle strade di Jouy

Espanol :

La A.G.L organiza la fiesta patronal de Jouy-sous-les-Côtes

Sábado 2 de agosto: baile con DJ a partir de las 20.00 h

domingo 3 de agosto: mercadillo en las calles de Jouy

