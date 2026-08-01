Fête patronale Geville
samedi 22 août 2026 · Geville
Informations pratiques
Geville
Fête patronale
Geville Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Fête patronale à Corniéville.
Un bal avec disc-jockey est prévu le samedi soir, avec un service buvette et restauration. Le lendemain dimanche, ce sera un vide-grenier qui prendra place sur un terrain communal ombragé. Les emplacements sont gratuits mais sur réservation . Des Flammenkuches seront proposées pour dimanche, midi et soir.Tout public
0 .
Geville 55200 Meuse Grand Est +33 6 32 91 72 53
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English :
Patron Saint’s Festival in Corniéville.
A dance with a DJ is scheduled for Saturday evening, with a refreshment stand and food service. The following day, Sunday, a yard sale will take place on a shaded community lot. Stalls are free but require a reservation. %AB Flammenkuches %BB will be available on Sunday for lunch and dinner.
L’événement Fête patronale Geville a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE