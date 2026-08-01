Informations pratiques

Geville

Fête patronale

Geville Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Fête patronale à Corniéville.

Un bal avec disc-jockey est prévu le samedi soir, avec un service buvette et restauration. Le lendemain dimanche, ce sera un vide-grenier qui prendra place sur un terrain communal ombragé. Les emplacements sont gratuits mais sur réservation . Des Flammenkuches seront proposées pour dimanche, midi et soir.Tout public

0 .

Geville 55200 Meuse Grand Est +33 6 32 91 72 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Patron Saint’s Festival in Corniéville.

A dance with a DJ is scheduled for Saturday evening, with a refreshment stand and food service. The following day, Sunday, a yard sale will take place on a shaded community lot. Stalls are free but require a reservation. %AB Flammenkuches %BB will be available on Sunday for lunch and dinner.

L’événement Fête patronale Geville a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE