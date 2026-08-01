AGENDA · Givrycourt
Fête Patronale Givrycourt
samedi 15 août 2026 · Givrycourt
Informations pratiques
Givrycourt
Fête Patronale
23 rue principale Givrycourt Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Brocante, repas et thé dansant animé par FA SI LA DANSER.Tout public
0 .
23 rue principale Givrycourt 57670 Moselle Grand Est +33 6 24 25 69 52
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English :
Flea market, meal, and dance party hosted by FA SI LA DANSER.
L’événement Fête Patronale Givrycourt a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS