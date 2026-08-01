Informations pratiques

Givrycourt

Fête Patronale

23 rue principale Givrycourt Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 07:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Brocante, repas et thé dansant animé par FA SI LA DANSER.Tout public

0 .

23 rue principale Givrycourt 57670 Moselle Grand Est +33 6 24 25 69 52

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English :

Flea market, meal, and dance party hosted by FA SI LA DANSER.

L’événement Fête Patronale Givrycourt a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS