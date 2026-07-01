Fête patronale Gouzon
samedi 18 juillet 2026 · Gouzon
Informations pratiques
Gouzon
Fête patronale
Place de l’église Gouzon Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
Fête foraine tout le week-end au Champ de Foire!
Samedi 18 juillet Course cycliste à 19h, repas à partir de 20h pièce de beau & frites , puis soirée dansante à 22h animée par DJ Eric Glomeau.
Dimanche 19 juillet animations au Champ de Foire à partir de 15h, défilé de chars, vélos fleuris, Lady Dance de Montmarault et à 23h, feu d’artifice au stade.
Repas sur réservation .
Place de l’église Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 11 08 88
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English : Fête patronale
L’événement Fête patronale Gouzon a été mis à jour le 2026-07-07 par Creuse Tourisme
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