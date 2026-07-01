Informations pratiques

Gouzon

Fête patronale

Place de l’église Gouzon Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Fête foraine tout le week-end au Champ de Foire!

Samedi 18 juillet Course cycliste à 19h, repas à partir de 20h pièce de beau & frites , puis soirée dansante à 22h animée par DJ Eric Glomeau.

Dimanche 19 juillet animations au Champ de Foire à partir de 15h, défilé de chars, vélos fleuris, Lady Dance de Montmarault et à 23h, feu d’artifice au stade.

Repas sur réservation .

Place de l’église Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 11 08 88

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Gouzon a été mis à jour le 2026-07-07 par Creuse Tourisme