Fête patronale Heudicourt-sous-les-Côtes

Fête patronale Heudicourt-sous-les-Côtes samedi 9 août 2025.

Fête patronale

10 Rue Charles de Gaule Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

– Concours de quille (inscription sur place)

– soirée concert live du groupe RS

– Manège sur place

– Club de babyfoot en accès libre

– Buvette et resutationTout public

10 Rue Charles de Gaule Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 6 51 27 07 42

English :

– Bowling competition (registration on site)

– rS live concert evening

– Carousel on site

– Free-access foosball club

– Refreshments and snacks

German :

– Kegelwettbewerb (Anmeldung vor Ort)

– abend Live-Konzert der Gruppe RS

– Karussell vor Ort

– Tischfußballclub mit freiem Zugang

– Getränk und Resutation

Italiano :

– Gara di bowling (iscrizione sul posto)

– concerto dal vivo del gruppo RS

– Giostra in loco

– Club di calcio balilla con accesso gratuito

– Rinfreschi e spuntini

Espanol :

– Competición de bolos (inscripción in situ)

– concierto en directo del grupo RS

– Carrusel in situ

– Club de futbolín de libre acceso

– Refrescos y aperitivos

