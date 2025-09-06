Fête patronale Javaugues
Fête patronale Javaugues samedi 6 septembre 2025.
Fête patronale
le Bourg Javaugues Haute-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 15:00:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06 2025-09-07
« Les jeunes ont hâte de vous accueillir le 6 et le 7 septembre pour la Fête patronale
.
le Bourg Javaugues 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 55 06 71
English :
« The young people are looking forward to welcoming you on September 6 and 7 for the Fête patronale
German :
« Die Jugendlichen freuen sich darauf, Sie am 6. und 7. September zum Patronatsfest begrüßen zu dürfen
Italiano :
« I giovani non vedono l’ora di accogliervi il 6 e 7 settembre per la Festa del Patrono
Espanol :
« Los jóvenes están deseando recibirles los días 6 y 7 de septiembre con motivo de las Fiestas Patronales
