Fête Patronale jour 2 Anthé 5 juillet 2025 08:30

Lot-et-Garonne

Fête Patronale jour 2 Place de la Mairie Anthé Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 08:30:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Fête patronale jour 2 :

8h30 randonnée pédestre sur les sentiers d’Anthé. Café offert. Départ 9h.

14h concours de pétanque officiel doublette promotion NH. Début des partie 14h30.

20h repas de fête sur réservation ; entrée, grillades traditionnelles, dessert, vin et café compris.

Place de la Mairie

Anthé 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 73 34 28 mairie.anthe@wanadoo.fr

English : Fête Patronale jour 2

Fête patronale day 2:

8:30 am: hiking on Anthé trails. Coffee offered. Departure 9am.

2pm: official pétanque competition: doublette promotion NH. Game starts at 2:30pm.

8pm: festive meal on reservation; starter, traditional grills, dessert, wine and coffee included.

German :

Patronatsfest Tag 2 :

8:30 Uhr: Wanderung auf den Pfaden von Anthé. Kaffee wird angeboten. Abfahrt um 9 Uhr.

14 Uhr: Offizieller Pétanque-Wettbewerb: Doublette promotion NH. Beginn der Partien 14:30 Uhr.

20 Uhr: Festessen mit Reservierung; Vorspeise, traditionelle Grillspeisen, Dessert, Wein und Kaffee inbegriffen.

Italiano :

Festa patronale giorno 2:

8.30: visita a piedi dei sentieri di Anthé. Caffè offerto. Partenza alle 9.00.

14.00: gara ufficiale di pétanque: doppio di promozione NH. Inizio delle partite alle 14.30.

ore 20.00: cena di festa su prenotazione; antipasto, grigliata tradizionale, dessert, vino e caffè inclusi.

Espanol :

Fiesta patronal día 2 :

8.30 h: recorrido a pie por los senderos de Anthé. Café ofrecido. Salida a las 9h.

14h: Competición oficial de petanca: dobles promoción NH. Inicio de los partidos a las 14.30 h.

20.00 h: comida festiva previa reserva; entrante, parrilladas tradicionales, postre, vino y café incluidos.

