Fête patronale | La Brequeuille
Le bourg Mazerat-Aurouze Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Repas -12 ans.
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Fête patronale à La Brequeuille avec procession jusqu’à la croix du village, messe en plein-air, vente de raisins bénis et pains cuits au four, repas campagnard cuit au four banal, concert de Trabendo, buvette, tombola et pêche aux joujoux.
Le bourg Mazerat-Aurouze 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 84 33
English :
Fête patronale at La Brequeuille with procession to the village cross, open-air mass, sale of blessed grapes and oven-baked bread, country-style meal baked in the communal oven, Trabendo concert, refreshment bar, tombola and toy fishing.
German :
Patronatsfest in La Brequeuille mit Prozession zum Dorfkreuz, Freiluftmesse, Verkauf von geweihten Weintrauben und selbstgebackenem Brot, Landessen aus dem Gemeindebackofen, Konzert von Trabendo, Getränkestand, Tombola und Spielzeugangeln.
Italiano :
Festa del patrono a La Brequeuille con processione alla croce del villaggio, messa all’aperto, vendita di uva benedetta e pane al forno, pasto contadino cotto nel forno comune, concerto dei Trabendo, punto di ristoro, tombola e pesca di giocattoli.
Espanol :
Fiesta patronal de La Brequeuille con procesión hasta la cruz del pueblo, misa al aire libre, venta de uvas benditas y pan al horno, comida campestre cocinada en el horno comunal, concierto de Trabendo, bar de refrescos, tómbola y pesca con juguetes.
L’événement Fête patronale | La Brequeuille Mazerat-Aurouze a été mis à jour le 2025-09-04 par Communauté de communes des rives Haut-Allier