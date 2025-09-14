Fête patronale | La Brequeuille Mazerat-Aurouze

Fête patronale | La Brequeuille Mazerat-Aurouze dimanche 14 septembre 2025.

Fête patronale | La Brequeuille

Le bourg Mazerat-Aurouze Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Repas -12 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Fête patronale à La Brequeuille avec procession jusqu’à la croix du village, messe en plein-air, vente de raisins bénis et pains cuits au four, repas campagnard cuit au four banal, concert de Trabendo, buvette, tombola et pêche aux joujoux.

.

Le bourg Mazerat-Aurouze 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 84 33

English :

Fête patronale at La Brequeuille with procession to the village cross, open-air mass, sale of blessed grapes and oven-baked bread, country-style meal baked in the communal oven, Trabendo concert, refreshment bar, tombola and toy fishing.

German :

Patronatsfest in La Brequeuille mit Prozession zum Dorfkreuz, Freiluftmesse, Verkauf von geweihten Weintrauben und selbstgebackenem Brot, Landessen aus dem Gemeindebackofen, Konzert von Trabendo, Getränkestand, Tombola und Spielzeugangeln.

Italiano :

Festa del patrono a La Brequeuille con processione alla croce del villaggio, messa all’aperto, vendita di uva benedetta e pane al forno, pasto contadino cotto nel forno comune, concerto dei Trabendo, punto di ristoro, tombola e pesca di giocattoli.

Espanol :

Fiesta patronal de La Brequeuille con procesión hasta la cruz del pueblo, misa al aire libre, venta de uvas benditas y pan al horno, comida campestre cocinada en el horno comunal, concierto de Trabendo, bar de refrescos, tómbola y pesca con juguetes.

L’événement Fête patronale | La Brequeuille Mazerat-Aurouze a été mis à jour le 2025-09-04 par Communauté de communes des rives Haut-Allier