La Chaux

Fête patronale

Place de l’Eglise La Chaux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 02:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

A partir de 17h le samedi, de 10h à 13h et de 16h à minuit le dimanche.

Organisée par l’Association Football Ecole et l’ES La Chaux.

Fête foraine. Messe le dimanche matin. Petite restauration sur place.

Se renseigner auprès de l’ES la Chaux pour les tarifs des repas et des attractions. .

Place de l’Eglise La Chaux 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 34 29

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale La Chaux a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS