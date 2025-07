Fête patronale Leyviller

Fête patronale Leyviller samedi 9 août 2025.

Fête patronale

Rue des Mésanges Leyviller Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2025-08-09 07:00:00

fin : 2025-08-10 17:00:00

Date(s) :

2025-08-09 2025-08-10 2025-08-11

L’A.S Leyviller et EURO 2000 organise comme chaque année la fête patronale. Au programme attractions foraines et restauration sur le week-end.

Petit + vide grenier le dimanche à partir de 7h.Tout public

Rue des Mésanges Leyviller 57660 Moselle Grand Est +33 6 72 46 00 82

English :

A.S Leyviller et EURO 2000 organizes its annual fête patronale. On the program: fairground attractions and catering throughout the weekend.

Bonus: garage sale on Sunday from 7am.

German :

Die A.S Leyviller und EURO 2000 organisiert wie jedes Jahr das Patronatsfest. Auf dem Programm stehen: Kirmesattraktionen und Verpflegung während des Wochenendes.

Kleines Plus: Flohmarkt am Sonntag ab 7 Uhr.

Italiano :

A.S Leyviller et EURO 2000 organizza la sua festa patronale annuale. In programma: attrazioni da fiera e ristorazione per tutto il fine settimana.

E domenica, a partire dalle 7.00, è prevista una vendita di occasioni.

Espanol :

A.S Leyviller et EURO 2000 organiza su fiesta patronal anual. En el programa: atracciones de feria y restauración durante todo el fin de semana.

Y el domingo, a partir de las 7 de la mañana, venta de gangas.

L’événement Fête patronale Leyviller a été mis à jour le 2025-07-15 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE