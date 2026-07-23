Fête Patronale Louroux-de-Bouble
samedi 8 août 2026 · Louroux-de-Bouble
Informations pratiques
Louroux-de-Bouble
Fête Patronale
Coeur de village Louroux-de-Bouble Allier
Tarif : 10 – 10 – EUR
Sur réservation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09
Fête patronale avec tout au long du week-end concours de pétanque, banda Le Bouillon Brass Band , déjeuner champêtre, jeux de village, quizz musical, manèges, food truck en soirée, tombola …
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Coeur de village Louroux-de-Bouble 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 20 01 04
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English :
A festival organized by local businesses, featuring activities all weekend long: a pétanque tournament, a performance by Le Bouillon Brass Band, a picnic lunch, village games, a music quiz, carnival rides, food trucks in the evening, a raffle…
L’événement Fête Patronale Louroux-de-Bouble a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Val de Sioule