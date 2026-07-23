Informations pratiques

Louroux-de-Bouble

Fête Patronale

Coeur de village Louroux-de-Bouble Allier

Tarif : 10 – 10 – EUR

Sur réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09

Fête patronale avec tout au long du week-end concours de pétanque, banda Le Bouillon Brass Band , déjeuner champêtre, jeux de village, quizz musical, manèges, food truck en soirée, tombola …

.

Coeur de village Louroux-de-Bouble 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 20 01 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festival organized by local businesses, featuring activities all weekend long: a pétanque tournament, a performance by Le Bouillon Brass Band, a picnic lunch, village games, a music quiz, carnival rides, food trucks in the evening, a raffle…

L’événement Fête Patronale Louroux-de-Bouble a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Val de Sioule