Mattaincourt

Fête patronale

Salle Polyvalente 10 rue Notre Dame Mattaincourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Fête patronale.

Attractions foraines confiseries, Tirs, auto-skotters, jeux de quilles, manèges pour les enfants, pêche aux canards et grue Big One.

Samedi ouverture de la fête à 14h. Tombola gratuite.

Buvette et petite restauration sur place.

Organisée par la municipalité et le comité des fêtes.Tout public

0 .

Salle Polyvalente 10 rue Notre Dame Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 00 68

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English :

Fête patronale.

Fairground attractions: sweets, shooting, auto-skotters, bowling, children’s rides, duck fishing and Big One crane.

Saturday festival opens at 2pm. Free raffle.

Refreshments and snacks on site.

Organized by the municipality and the festival committee.

L’événement Fête patronale Mattaincourt a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MIRECOURT