Fête patronale Salle Polyvalente Mattaincourt
Fête patronale Salle Polyvalente Mattaincourt samedi 23 mai 2026.
Mattaincourt
Fête patronale
Salle Polyvalente 10 rue Notre Dame Mattaincourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Fête patronale.
Attractions foraines confiseries, Tirs, auto-skotters, jeux de quilles, manèges pour les enfants, pêche aux canards et grue Big One.
Samedi ouverture de la fête à 14h. Tombola gratuite.
Buvette et petite restauration sur place.
Organisée par la municipalité et le comité des fêtes.Tout public
0 .
Salle Polyvalente 10 rue Notre Dame Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 00 68
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English :
Fête patronale.
Fairground attractions: sweets, shooting, auto-skotters, bowling, children’s rides, duck fishing and Big One crane.
Saturday festival opens at 2pm. Free raffle.
Refreshments and snacks on site.
Organized by the municipality and the festival committee.
L’événement Fête patronale Mattaincourt a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MIRECOURT