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Fête patronale Salle Polyvalente Mattaincourt

Fête patronale Salle Polyvalente Mattaincourt

Fête patronale Salle Polyvalente Mattaincourt samedi 23 mai 2026.

Lieu : Salle Polyvalente

Adresse : 10 rue Notre Dame

Ville : 88500 Mattaincourt

Département : Vosges

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 0 Gratuit

Mattaincourt

Fête patronale

Salle Polyvalente 10 rue Notre Dame Mattaincourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24

Fête patronale.
Attractions foraines confiseries, Tirs, auto-skotters, jeux de quilles, manèges pour les enfants, pêche aux canards et grue Big One.
Samedi ouverture de la fête à 14h. Tombola gratuite.
Buvette et petite restauration sur place.
Organisée par la municipalité et le comité des fêtes.Tout public
0  .

Salle Polyvalente 10 rue Notre Dame Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 00 68 

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English :

Fête patronale.
Fairground attractions: sweets, shooting, auto-skotters, bowling, children’s rides, duck fishing and Big One crane.
Saturday festival opens at 2pm. Free raffle.
Refreshments and snacks on site.
Organized by the municipality and the festival committee.

L’événement Fête patronale Mattaincourt a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MIRECOURT