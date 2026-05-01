Fête Patronale Montcenis

Montcenis

Fête Patronale

Rue d’Autun Montcenis Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 12:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le dimanche 24 mai 2026, le cœur de Montcenis va battre un peu plus fort ! C’est le grand retour de notre Fête Patronale organisée par le Comite des fêtes de Montcenis, le rendez-vous incontournable pour se retrouver !

Que vous soyez là depuis toujours, nouvellement arrivés, en famille ou entre amis, rendez-vous au cœur de notre village pour partager ensemble ces festivités !

Le marché artisanal rassemble une vingtaine d’exposants. Il y a plusieurs manèges pour enfants (pèche au canard, structures gonflables, tir à la carabine…).

Tout au long de l’après-midi, vous pourrez vous promener avec les ânes de L’Âne et la manière .

Le Comité des Fêtes de Montcenis propose pour le midi des grillades/frites et une buvette tout au long de la journée. Vous pourrez déguster des paninis, churros, pop corn, glaces et bien d’autres gourmandises. Pour le grand plaisir des enfants une mini ferme à visiter. Lors de l’apéritif ambiance musicale assurée par l’association Croq’Notes qui vous fera découvrir les jolies mélodies des orgues de barbarie.

Voici le programme de ce moment d’échange et de convivialité

12h30, École du Spectateur

14h, démonstration des Solders Cheers & Dance

14h45, démonstration de GYM avec l’Alliance de Montcenis

15h30, 1re course aux ânes, l’événement incontournable !

16h, démonstration de boxe

16h30, 2e course aux ânes

16h, démonstration de boxe

17h30, 3e course aux ânes

Les pronostics sont ouverts !

La mythique course aux ânes n’attend que vos encouragements… et vos paris ! Vos commerçants de Montcenis ont déjà les précieux tickets.

Passez les voir pour choisir votre bourrique favorite !

Nous vous attendons nombreux pour faire vibrer Montcenis ! .

Rue d’Autun Montcenis 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 35 01 mairie@montcenis.fr

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English : Fête Patronale

L’événement Fête Patronale Montcenis a été mis à jour le 2026-05-19 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II