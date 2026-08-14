Informations pratiques

Neuilly-le-Réal

Fête Patronale

place du champs de foire Neuilly-le-Réal Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

La Fête Patronale de Neuvilly-le-Réal, organisée par le Comité des Fêtes, promet un week-end riche en animations et en convivialité pour toute la famille.

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place du champs de foire Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 79 16 47

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English :

The Neuvilly-le-Réal Town Festival, organized by the Festival Committee, promises a weekend full of entertainment and fun for the whole family.

L’événement Fête Patronale Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2026-08-03 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région