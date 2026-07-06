Fête patronale Salle polyvalente Neure
samedi 29 août 2026 · Salle polyvalente · Neure
Informations pratiques
Neure
Fête patronale
Salle polyvalente 7 rue de l’ancienne Poste Neure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 07:00:00
fin : 2026-08-30 03:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Brocante à partir de 7 h marché de producteurs repas paëlla, fromage, dessert (25€) concert dansant groupe ALCALINE (12 musiciens).
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Salle polyvalente 7 rue de l’ancienne Poste Neure 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 12 48 53 foudard.acf@wanadoo.fr
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English :
Flea market starting at 7 a.m. — farmers’ market — paella, cheese, and dessert (25?) — dance concert featuring the band ALCALINE (12 musicians).
L’événement Fête patronale Neure a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région