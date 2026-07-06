Fête patronale Salle polyvalente Neure

Informations pratiques

Neure

Fête patronale

Salle polyvalente 7 rue de l’ancienne Poste Neure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 07:00:00

fin : 2026-08-30 03:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Brocante à partir de 7 h marché de producteurs repas paëlla, fromage, dessert (25€) concert dansant groupe ALCALINE (12 musiciens).

.

Salle polyvalente 7 rue de l’ancienne Poste Neure 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 12 48 53 foudard.acf@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market starting at 7 a.m. — farmers’ market — paella, cheese, and dessert (25?) — dance concert featuring the band ALCALINE (12 musicians).

L’événement Fête patronale Neure a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région