Presnoy

Fête patronale

Presnoy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Fête patronale

Fête patronale . Concours de pétanque, 12€ par équipe, inscription de 11h à 12h, début des jeux à 12h. Jeux pour enfants (structures gonflables, jeux, animations). Tombola. Restauration rapide le midi. Buvette. Repas champêtre à 19h30, 25€ par personne sur inscription en Mairie au 02 38 90 12 04. Feu d’artifice à 23h et soirée dansante. .

Presnoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 12 04

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English :

Patronal feast

L’événement Fête patronale Presnoy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD