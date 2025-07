Fête patronale Ravières

Fête patronale Ravières vendredi 18 juillet 2025.

Trois jours de festivités avec manèges et spectacles variés. Au programme retraite aux flambeaux suivie d’un défilé dans le village, concert gratuit avec le groupe « Isa & Max », feu d’artifice au bord du canal et lâcher de ballons. Une fête traditionnelle dans une ambiance conviviale avec buffet et buvette pour régaler petits et grands. .

Ravières 89390 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 70 68

