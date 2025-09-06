Fête Patronale Repas Dansant Diarville
Fête Patronale Repas Dansant Diarville samedi 6 septembre 2025.
Fête Patronale Repas Dansant
Diarville Meurthe-et-Moselle
La samedi 06 septembre à 20h, le comité des fêtes de Diarville organise un repas dansant à l’occasion de la fête patronale.
Menu charcuterie, salades composées, fromages, dessert.
Inscriptions obligatoires avant le 30 août au 06.51.18.73.37
Tarifs 18€/adulte 8€/enfant de moins de 12 ansTout public
Diarville 54930 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 51 18 73 37
On Saturday September 06 at 8pm, Diarville’s Comité des fêtes is organizing a dinner-dance to celebrate the town’s patron saint’s day.
Menu: cold cuts, mixed salad, cheese, dessert.
Please register before August 30 by calling 06.51.18.73.37
Price: 18?/adult 8?/child under 12
Am Samstag, den 06. September um 20 Uhr organisiert das Festkomitee von Diarville anlässlich des Patronatsfestes ein Tanzessen.
Menü: Wurstwaren, gemischte Salate, Käse, Dessert.
Anmeldungen sind bis zum 30. August unter 06.51.18.73.37 erforderlich
Tarife: 18?/Erwachsener 8?/Kind unter 12 Jahren
Sabato 6 settembre alle 20.00, il comitato dei festeggiamenti di Diarville organizza una cena e un ballo in occasione della festa patronale.
Menu: salumi, insalata mista, formaggio e dessert.
Iscrizione obbligatoria entro il 30 agosto allo 06.51.18.73.37
Prezzi: 18 €/adulto 8 €/bambino fino a 12 anni
El sábado 6 de septiembre, a las 20.00 horas, la comisión de fiestas de Diarville organiza una cena y un baile con motivo de la fiesta patronal.
Menú: embutidos, ensalada mixta, queso y postre.
Inscripción obligatoria antes del 30 de agosto en el 06.51.18.73.37
Precios: 18 euros/adulto 8 euros/niño menor de 12 años
