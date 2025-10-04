Fête Patronale Repas sous chapiteau Tantonville

Fête Patronale Repas sous chapiteau Tantonville samedi 4 octobre 2025.

Fête Patronale Repas sous chapiteau

Place des fêtes Tantonville Meurthe-et-Moselle

La fête patronale arrive à grands pas !

Cette année, l’équipe du Foyer Rural de Tantonville pourra de nouveau vous proposer, en plus des attractions, le traditionnel repas du samedi soir et le feu d’artifice !

Rendez-vous le samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 octobre pour profitez pleinement des activités foraines !

Le samedi soir, sous chapiteaux, à partir de 19h30, l’équipe du Foyer Rural de Tantonville vous proposera un menu

– Paëlla, salade, fromage et dessert

Tarif unique 12€ sur réservation jusqu’au vendredi 26 septembre, 15€ sur place.

Un feu d’artifice clôturera le samedi soir vers 22h15Tout public

Place des fêtes Tantonville 54116 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 19 32 24 37

English :

The fête patronale is just around the corner!

This year, the Foyer Rural de Tantonville team will once again be able to offer you, in addition to the attractions, the traditional Saturday evening meal and fireworks!

Join us on Saturday October 4, Sunday October 5 and Monday October 6 to enjoy the fairground activities to the full!

On Saturday evening, under the big top, from 7.30pm, the Foyer Rural de Tantonville team will be serving up a menu featuring

– Paëlla, salad, cheese and dessert

Single price 12? on reservation until Friday September 26, 15? on site.

A fireworks display will bring the evening to a close at 10.15pm

German :

Das Patronatsfest steht vor der Tür!

Dieses Jahr kann das Team des Foyer Rural von Tantonville Ihnen neben den Attraktionen auch wieder das traditionelle Essen am Samstagabend und das Feuerwerk anbieten!

Wir sehen uns am Samstag, den 4., Sonntag, den 5. und Montag, den 6. Oktober, um die Kirmesaktivitäten in vollen Zügen zu genießen!

Am Samstagabend wird Ihnen das Team des Foyer Rural de Tantonville ab 19.30 Uhr in den Festzelten ein Menü anbieten:

– Paëlla, Salat, Käse und Dessert

Einheitspreis 12 ? bei Reservierung bis Freitag, den 26. September, 15 ? vor Ort.

Ein Feuerwerk wird den Samstagabend gegen 22.15 Uhr beenden

Italiano :

La festa patronale è alle porte!

Anche quest’anno, il team del Foyer Rural de Tantonville sarà in grado di offrirvi, oltre alle attrazioni, il tradizionale pasto del sabato sera e lo spettacolo pirotecnico!

Venite sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 ottobre e approfittate delle attività della fiera!

Sabato sera, sotto il tendone, a partire dalle 19.30, il team del Foyer Rural de Tantonville servirà un menu:

– Paëlla, insalata, formaggio e dessert

Prezzo unico: 12? su prenotazione fino a venerdì 26 settembre, 15? sul posto.

Uno spettacolo pirotecnico concluderà la serata intorno alle 22.15

Espanol :

¡Las fiestas patronales están a la vuelta de la esquina!

Este año, el equipo del Foyer Rural de Tantonville volverá a ofrecerle, además de las atracciones, la tradicional cena del sábado por la noche y el espectáculo de fuegos artificiales

Venga el sábado 4, el domingo 5 y el lunes 6 de octubre y disfrute al máximo de las actividades de la feria

El sábado por la tarde, a partir de las 19.30 h, el equipo del Foyer Rural de Tantonville servirá un menú bajo la carpa:

– Paella, ensalada, queso y postre

Precio único: 12? previa reserva hasta el viernes 26 de septiembre, 15? in situ.

Alrededor de las 22.15 h, un castillo de fuegos artificiales pondrá punto final a la velada

