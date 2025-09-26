FETE PATRONALE Sabonnères
FETE PATRONALE Sabonnères vendredi 26 septembre 2025.
FETE PATRONALE
Place de l’Église Sabonnères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-26
Un week end de jeux, sports, gastronomie musiques auquel vous êtes toutes et tous conviés.
Venez nombreux!
Les animations auront lieu de midi en soirées. .
Place de l’Église Sabonnères 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 10 08
English :
A weekend of games, sports, food and music to which you are all invited.
German :
Ein Wochenende voller Spiele, Sport, Gastronomie und Musik, zu dem Sie alle herzlich eingeladen sind.
Italiano :
Un fine settimana di giochi, sport, cibo e musica a cui siete tutti invitati.
Espanol :
Un fin de semana de juegos, deportes, comida y música al que estáis todos invitados.
L’événement FETE PATRONALE Sabonnères a été mis à jour le 2025-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE