FETE PATRONALE Sabonnères

Un week end de jeux, sports, gastronomie musiques auquel vous êtes toutes et tous conviés.

Venez nombreux!

Les animations auront lieu de midi en soirées. .

Place de l’Église Sabonnères 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 10 08

English :

A weekend of games, sports, food and music to which you are all invited.

German :

Ein Wochenende voller Spiele, Sport, Gastronomie und Musik, zu dem Sie alle herzlich eingeladen sind.

Italiano :

Un fine settimana di giochi, sport, cibo e musica a cui siete tutti invitati.

Espanol :

Un fin de semana de juegos, deportes, comida y música al que estáis todos invitados.

