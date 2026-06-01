Saint-Bonnet-près-Bort

Fête patronale

Saint-Bonnet-près-Bort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Le Comité des Fêtes vous invite à la fête patronale avec au programme

– Samedi 6 juin à 20h repas dansant (sur réservation) au menu assiette de charcuterie, poitrine de veau farcie avec son gratin de pomme de terre, fromage et tiramisu. A 22h30 karaoké suivi d’un bal animé par Gbl19animations

– dimanche 7 juin à 14h grand loto (sur réservation et sans ordinateur) avec de nombreux lots à gagner outil de coupes multifonctions, salon de jardin, aspirateur sans fil, bons d’achat (600, 300, 100 et 50€) partie Corse avec un baptème de l’air à gagner

4€ le carton, 10€ les 3 cartons, 15€ les 5 cartons et 25€ les 10 cartons 5€ le carton pour la partie Corse .

Saint-Bonnet-près-Bort 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 13 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Saint-Bonnet-près-Bort a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze