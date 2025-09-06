Fête patronale Saint-Gérand-le-Puy
Fête patronale Saint-Gérand-le-Puy samedi 6 septembre 2025.
Fête patronale
Saint-Gérand-le-Puy Allier
Début : Lundi 2025-09-06
fin : 2025-09-08
2025-09-06
Fête patronale les 6 et 7 septembre
Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 78 50 mairie.saint.gerand.le.puy@wanadoo.fr
English :
Fête patronale September 6 and 7
German :
Patronatsfest am 6. und 7. September
Italiano :
Festa patronale il 6 e 7 settembre
Espanol :
Fiesta patronal los días 6 y 7 de septiembre
L’événement Fête patronale Saint-Gérand-le-Puy a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire