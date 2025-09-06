Fête patronale Saint-Gérand-le-Puy

Fête patronale Saint-Gérand-le-Puy samedi 6 septembre 2025.

Fête patronale

Saint-Gérand-le-Puy Allier

Début : Lundi 2025-09-06

fin : 2025-09-08

2025-09-06

Fête patronale les 6 et 7 septembre

Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 78 50 mairie.saint.gerand.le.puy@wanadoo.fr

English :

Fête patronale September 6 and 7

German :

Patronatsfest am 6. und 7. September

Italiano :

Festa patronale il 6 e 7 settembre

Espanol :

Fiesta patronal los días 6 y 7 de septiembre

