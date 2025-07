Fête patronale Saint-Hippolyte

Fête patronale Saint-Hippolyte dimanche 10 août 2025.

Fête patronale

Place de l’église Saint-Hippolyte Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-10 10:00:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Ne manquez pas la fête patronale ! Concert live pour une ambiance festive et apéritif convivial pour partager un moment unique. Venez nombreux célébrer avec nous !

Ne manquez pas la fête patronale ! La messe sera suivie d’un apéritif offert. .

Place de l’église Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 00 13 mairie-st-hippolyte@wanadoo.fr

English :

Don’t miss the fête patronale! Live concert for a festive atmosphere and convivial aperitif to share a unique moment. Come and celebrate with us!

German :

Verpassen Sie nicht das Patronatsfest! Live-Konzert für eine festliche Stimmung und ein geselliger Aperitif, um einen einzigartigen Moment zu teilen. Kommen Sie zahlreich und feiern Sie mit uns!

Italiano :

Non perdetevi la festa del patrono! Organizzeremo un concerto dal vivo per creare un’atmosfera di festa e offriremo un aperitivo conviviale per condividere un momento unico. Venite a festeggiare con noi!

Espanol :

¡No se pierda las fiestas patronales! Ofreceremos un concierto en directo para crear un ambiente festivo, y un aperitivo de convivencia para compartir un momento único. ¡Venga a celebrarlo con nosotros!

L’événement Fête patronale Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr