Informations pratiques

Saint-Maurice-de-Lignon

Fête Patronale

Le Bourg Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:30:00

fin : 2026-09-27 23:00:00

Date(s) :

2026-09-27

10h30 : Messe avec l’harmonie La Fraternelle – 11h30 : Apéritif-concert & jeux des classards – 15h : Corso – 19h : Soupe aux Choux – 21h : Feux d’artifice – Attractions tout le week-end.

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Le Bourg Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes saintmauriceenfete@gmail.com

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English :

10:30 a.m.: Mass with the La Fraternelle brass band – 11:30 a.m.: Aperitif concert & games for the older kids – 3:00 PM: Parade – 7:00 PM: Cabbage Soup – 9:00 PM: Fireworks – Attractions all weekend long.

L’événement Fête Patronale Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire