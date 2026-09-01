Fête Patronale Saint-Maurice-de-Lignon
dimanche 27 septembre 2026 · Saint-Maurice-de-Lignon
Informations pratiques
Saint-Maurice-de-Lignon
Fête Patronale
Le Bourg Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:30:00
fin : 2026-09-27 23:00:00
Date(s) :
2026-09-27
10h30 : Messe avec l’harmonie La Fraternelle – 11h30 : Apéritif-concert & jeux des classards – 15h : Corso – 19h : Soupe aux Choux – 21h : Feux d’artifice – Attractions tout le week-end.
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Le Bourg Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes saintmauriceenfete@gmail.com
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English :
10:30 a.m.: Mass with the La Fraternelle brass band – 11:30 a.m.: Aperitif concert & games for the older kids – 3:00 PM: Parade – 7:00 PM: Cabbage Soup – 9:00 PM: Fireworks – Attractions all weekend long.
L’événement Fête Patronale Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire