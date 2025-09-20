Fête Patronale Saint-Maurice-sur-Fessard
Fête Patronale Saint-Maurice-sur-Fessard samedi 20 septembre 2025.
Fête Patronale
Saint-Maurice-sur-Fessard Loiret
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Fête Patronale
Concours de pétanque amical ouvert à tous, repas sur réservation, bal gratuit orchestré par Fiesta 4D », vide grenier, concours à vos briques , foire artisanale, démonstration de country, buvette et dégustation. .
Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 16 74 72 25
English :
Fête Patronale
German :
Patronatsfest
Italiano :
Festa Patronale
Espanol :
Fiesta patronal
