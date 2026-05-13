Fête Patronale Saint-Sauveur-la-Pommeraye
Fête Patronale Saint-Sauveur-la-Pommeraye dimanche 14 juin 2026.
Saint-Sauveur-la-Pommeraye
Fête Patronale
Route de l’Église Saint-Sauveur-la-Pommeraye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Un dimanche convivial au coeur du village.
Buvette et grillade seront vous rassasier!
L’après midi est animé par des danses normandes et du monde par le groupe folklorique La Roundainche de la Haye Pesnel. .
Route de l’Église Saint-Sauveur-la-Pommeraye 50510 Manche Normandie +33 6 12 30 77 24 assoculturellesslp50510@gmail.com
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English : Fête Patronale
L’événement Fête Patronale Saint-Sauveur-la-Pommeraye a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer