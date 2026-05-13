Saint-Sauveur-la-Pommeraye

Fête Patronale

Route de l’Église Saint-Sauveur-la-Pommeraye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Un dimanche convivial au coeur du village.

Buvette et grillade seront vous rassasier!

L’après midi est animé par des danses normandes et du monde par le groupe folklorique La Roundainche de la Haye Pesnel. .

Route de l’Église Saint-Sauveur-la-Pommeraye 50510 Manche Normandie +33 6 12 30 77 24 assoculturellesslp50510@gmail.com

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English : Fête Patronale

L’événement Fête Patronale Saint-Sauveur-la-Pommeraye a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer