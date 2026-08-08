Informations pratiques

Sorbier

Fête patronale

Place de la Mairie Sorbier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 13:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Fête patronale organisée par le Comité des fêtes de Sorbier ! Samedi 5 et Dimanche 6 septembre

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Place de la Mairie Sorbier 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 83 03 bernard.martin98@wanadoo.fr

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English :

A festival organized by the Sorbier Festival Committee! Saturday, September 5, and Sunday, September 6

L’événement Fête patronale Sorbier a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire