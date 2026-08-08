AGENDA · Sorbier
Fête patronale Sorbier
samedi 5 septembre 2026 · Sorbier
Informations pratiques
Sorbier
Fête patronale
Place de la Mairie Sorbier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 13:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Fête patronale organisée par le Comité des fêtes de Sorbier ! Samedi 5 et Dimanche 6 septembre
.
Place de la Mairie Sorbier 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 83 03 bernard.martin98@wanadoo.fr
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English :
A festival organized by the Sorbier Festival Committee! Saturday, September 5, and Sunday, September 6
L’événement Fête patronale Sorbier a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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