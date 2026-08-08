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AGENDA · Sorbier

Fête patronale Sorbier

samedi 5 septembre 2026 · Sorbier

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
03220 Sorbier
Département
Allier
Tarif

Sorbier

Fête patronale

Place de la Mairie Sorbier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 13:30:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Fête patronale organisée par le Comité des fêtes de Sorbier ! Samedi 5 et Dimanche 6 septembre
  .

Place de la Mairie Sorbier 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 83 03  bernard.martin98@wanadoo.fr

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English :

A festival organized by the Sorbier Festival Committee! Saturday, September 5, and Sunday, September 6

L’événement Fête patronale Sorbier a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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