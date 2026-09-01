AGENDA · Westhouse
Fête patronale St Matthieu Westhouse
dimanche 20 septembre 2026 · Westhouse
Informations pratiques
Westhouse
Fête patronale St Matthieu
rue du Maréchal Joffre Westhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Fête patronale St Matthieu avec une cérémonie religieuse. .
rue du Maréchal Joffre Westhouse 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 12 51 10 audrey.kistner67@gmail.com
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English :
L’événement Fête patronale St Matthieu Westhouse a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du Grand Ried