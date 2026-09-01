Informations pratiques

Westhouse

Fête patronale St Matthieu

rue du Maréchal Joffre Westhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Fête patronale St Matthieu avec une cérémonie religieuse. .

rue du Maréchal Joffre Westhouse 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 12 51 10 audrey.kistner67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête patronale St Matthieu Westhouse a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du Grand Ried