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AGENDA · Westhouse

Fête patronale St Matthieu Westhouse

dimanche 20 septembre 2026 · Westhouse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
rue du Maréchal Joffre
Ville
67230 Westhouse
Département
Bas-Rhin
Tarif

Westhouse

Fête patronale St Matthieu

rue du Maréchal Joffre Westhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Fête patronale St Matthieu avec une cérémonie religieuse.   .

rue du Maréchal Joffre Westhouse 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 12 51 10  audrey.kistner67@gmail.com

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English :

L’événement Fête patronale St Matthieu Westhouse a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du Grand Ried