Fête patronale St Maurice Artolsheim
Fête patronale St Maurice Artolsheim dimanche 28 septembre 2025.
Fête patronale St Maurice
5 rue Napoléon Artolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Messe suivie de l’apériti t d’une vente de pâtisseries. .
5 rue Napoléon Artolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 51 24
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête patronale St Maurice Artolsheim a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme du Grand Ried