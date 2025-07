Fête Patronale St-Paul aux bois Saint-Paul-aux-Bois

Fête Patronale St-Paul aux bois Saint-Paul-aux-Bois samedi 9 août 2025.

Fête Patronale St-Paul aux bois

Saint-Paul-aux-Bois Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-08-09

L’ACCAL organise une fête patronale à St-Paul aux bois le Samedi 9 août, Dimanche 10 août et Lundi 11 août.

Le Samedi 9 août, l’inscription pour un concours de boules amateur et convivial se fait à partir de 13h30 (7€) pour un début des jeux à 14h. Un bal se fait à 21h.

Le Dimanche 10 août, la fête ouvre à 15h. Un spectacle de Ballroom dance show prend place à 16h. Suivi d’un bal à 21h et d’un feu d’artifice à 23h

Le Lundi 11 août, la fête ouvre à 15h et le défilé de chars sur le thème de l’horreur débute à 16h. 0 .

Saint-Paul-aux-Bois 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 38 81 67 StPaul02@gmail.com

L’événement Fête Patronale St-Paul aux bois Saint-Paul-aux-Bois a été mis à jour le 2025-07-24 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard