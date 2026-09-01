Fête patronale salle de la Vivert Toulon-sur-Allier
samedi 12 septembre 2026 · salle de la Vivert · Toulon-sur-Allier
Informations pratiques
Toulon-sur-Allier
Fête patronale
salle de la Vivert Place Saint Martin Toulon-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Un week-end placé sous le signe de la fête, de la musique et de la convivialité
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salle de la Vivert Place Saint Martin Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 63 17 93 comitedesfetestoulonallier@gmail.com
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English :
A weekend filled with celebration, music, and good times
L’événement Fête patronale Toulon-sur-Allier a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région