Fête patronale salle de la Vivert Toulon-sur-Allier

Informations pratiques

Toulon-sur-Allier

Fête patronale

salle de la Vivert Place Saint Martin Toulon-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Un week-end placé sous le signe de la fête, de la musique et de la convivialité

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salle de la Vivert Place Saint Martin Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 63 17 93 comitedesfetestoulonallier@gmail.com

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English :

A weekend filled with celebration, music, and good times

L’événement Fête patronale Toulon-sur-Allier a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région