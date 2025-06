Fête patronale Vahl-lès-Faulquemont 5 juillet 2025 18:00

Moselle

Fête patronale Rue Principale Vahl-lès-Faulquemont Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

2025-07-06

Fête patronale organisée par la Quille Valhoise.

Concours de quilles tout au long du week-end. Samedi, animation musicale, et bruschetta de Sam Pizza.

Dimanche, messe sous chapiteau à 10h, repas à 12h, musique avec piste de danse de 15h à 23h. Pizza dès 18h30. Réservation pour le repas conseillée.Tout public

0 .

Rue Principale

Vahl-lès-Faulquemont 57380 Moselle Grand Est +33 3 87 91 30 15

English :

Fête patronale organized by the Quille Valhoise.

Bowling competitions throughout the weekend. Saturday, musical entertainment and bruschetta by Sam Pizza.

Sunday, mass under marquee at 10am, meal at 12pm, music with dance floor from 3pm to 11pm. Pizza from 6.30pm. Reservations recommended for meals.

German :

Patronatsfest, das von der « Quille Valhoise » organisiert wird.

Kegelwettbewerbe während des gesamten Wochenendes. Samstag, musikalische Unterhaltung und Bruschetta von Sam Pizza.

Sonntag, Messe im Festzelt um 10 Uhr, Essen um 12 Uhr, Musik mit Tanzfläche von 15 bis 23 Uhr. Pizza ab 18.30 Uhr. Reservierung für das Essen empfohlen.

Italiano :

Festa patronale organizzata dalla Quille Valhoise.

Gare di bowling per tutto il fine settimana. Sabato: intrattenimento musicale e bruschette da Sam Pizza.

Domenica, messa sotto il tendone alle 10, pasto alle 12, musica con pista da ballo dalle 15 alle 23. Pizza dalle 18.30. Pizza dalle 18.30. Per il pasto è consigliata la prenotazione.

Espanol :

Fiestas patronales organizadas por la Quille Valhoise.

Competiciones de bolos durante todo el fin de semana. Sábado: animación musical y bruschetta de Sam Pizza.

Domingo, misa bajo carpa a las 10h, comida a las 12h, música con pista de baile de 15h a 23h. Pizza a partir de las 18.30 h. Se recomienda reservar para la comida.

L’événement Fête patronale Vahl-lès-Faulquemont a été mis à jour le 2025-06-25 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE